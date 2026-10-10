Lang a Dazn: "Conte non mi parlava, Allegri mi dice cosa fare e ho fiducia"
Le Interviste 23:25
Lang
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Le parole di Noa Lang a Dazn dopo Napoli-Frosinone
Napoli - Le parole di Noa Lang a Dazn dopo Napoli-Frosinone:
"C'è ancora tanto da migliorare, vogliamo continuare così e ora sento fiducia con l'allenatore di oggi rispetto quello dello scorso anno. Allegri mi parla rispetto a quello dello scorso anno, mi dice come muovermi e cosa fare".
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