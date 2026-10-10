Lang a Dazn: "Conte non mi parlava, Allegri mi dice cosa fare e ho fiducia"

Le Interviste ico calendario ico orologio23:25  
LangLang
GF
Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Le parole di Noa Lang a Dazn dopo Napoli-Frosinone

Napoli - Le parole di Noa Lang a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"C'è ancora tanto da migliorare, vogliamo continuare così e ora sento fiducia con l'allenatore di oggi rispetto quello dello scorso anno. Allegri mi parla rispetto a quello dello scorso anno, mi dice come muovermi e cosa fare".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top