C'è un solo precedente tra Allegri e Alvini, risale al 2023

Alla vigilia della sfida di campionato tra Napoli e Frosinone, i riflettori si accendono anche sul duello in panchina tra Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini.

I due tecnici si affrontano per la seconda volta in carriera in gare ufficiali: l'unico precedente risale alla stagione di Serie A 2022-23, quando la Juventus guidata dall'attuale allenatore del Napoli si impose per 1-0 sul campo della Cremonese, allora allenata da Alvini.

Per Allegri e i suoi ragazzi l'incrocio di domani rappresenta un passaggio fondamentale. Dopo le ultime tensioni e le sollecitazioni della società per ritrovare compattezza e continuità di risultati, il Napoli è chiamato a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Una gara da vincere e convincere per scacciare i malumori e dare una spinta decisiva alla classifica azzurra.