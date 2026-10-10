Badiashile a Dazn: "Lavoro tanto con Allegri sulle mie mancanze, è uno dei migliori. Ho imparato la prima parola in italiano con lui"

Napoli - Le parole di Benoit Badiashile a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"Sono veramente felice di aver fatta la prima partita con il Napoli qui al Maradona. Non era facile giocare contro l'Inter, era da un po' che non giocavo. Sappiamo le difficoltà di giocare contro l'Inter. Anche oggi non era facile ed è andata bene. Sapevo che Allegri era uno dei migliori dal punto di vista difensivo, per questo sono venuto qua e stiamo lavorando sulle mie mancanze ogni giorno facendo il possibile in allenamento ogni giorno. Ho già imparato la parola 'calma' di Allegri (ride, ndr) la ripete ogni volta in allenamento e partita. Al Chelsea giocavo a quattro in difesa e al Monaco a tre, ma la cosa più importante è il contesto di squadra e non come può essere meglio per me".