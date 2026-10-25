"Ha sulla coscienza il gol del 3-3". Voti e pagelle Beukema
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Sam Beukema in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 5 Si gioca male l’opportunità. Resta piantato sul gol di Soulé, poi il teatrino sul gol del 3-3 di Balerdi non aiuta e diventa beffa.
- Il Mattino 4,5: controlla Castro che diventa prima punta ma errori ne fa. A Soule concede lo spazio per andare al tiro facile. E poi sul 3-3 crolla sul contatto con Balerdi
- Repubblica 4,5 ha sulla coscienza il gol del 3-3.
- Corriere dello Sport 5 Crollando a terra senza contatto ha generando la voragine del 3-3. Imperdonabile.
- Tuttosport 4.5 In ritardo a chiudere su Soulé quando segna, sul 3-3 lascia sguarnito il centro area: insomma, in due gol su tre finisce tra i colpevoli.
- Corriere della Sera 5
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