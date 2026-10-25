Che auto guida Scott McTominay? Il fuoristrada da oltre 200.000 euro

Scott McTominay continua a essere protagonista con la maglia del Napoli, ma anche fuori dal campo non passa inosservato. Il centrocampista scozzese, reduce dalla doppietta contro il Bodø/Glimt in Champions League, guida una vettura che rispecchia la sua fisicità: la Mercedes-AMG G 63, un fuoristrada di lusso dal prezzo superiore ai 200.000 euro.

McTominay, la Mercedes-AMG G 63 tra lusso e potenza

Pochi mesi dopo il suo arrivo in Serie A nell'estate del 2024, l'ex Manchester United ha scelto di concedersi un regalo importante. Per l'acquisto si è affidato al consulente automobilistico Valerio Musi, che lo ha accompagnato nella scelta della vettura. La Mercedes Classe G è uno dei modelli più iconici della casa tedesca, riconoscibile per le linee squadrate e il design rimasto fedele alla tradizione. L'esemplare di McTominay presenta anche un dettaglio personalizzato: sulla plancia sono riportati il nome e il cognome del calciatore.

Motore e prestazioni: i numeri della Mercedes

La versione aggiornata nel 2024 della Mercedes-AMG G 63 monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri, supportato da un sistema mild hybrid a 48 volt. La potenza raggiunge i 585 CV, con una coppia massima di 850 Nm. Il cambio automatico a nove rapporti e la trazione integrale completano la dotazione tecnica. Nonostante il peso superiore alle 2,6 tonnellate, il fuoristrada accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h.

Quanto costa l'auto di McTominay?

Al debutto italiano della versione aggiornata, il prezzo partiva da oltre 200.000 euro, cifra destinata a crescere con optional e personalizzazioni. Non è noto quanto abbia effettivamente speso il centrocampista del Napoli per il proprio esemplare.