Ad Allegri è venuta l’idea di allungare la carriera di De Bruyne? Gazzetta senza parole: fenomeno che fa cose che agli umani sfuggono!

Ultime notizie SSC Napoli - C’è un marziano che si aggira al Maradona: Kevin De Bruyne è ciò che gli esteti sognano ad occhi aperti, è eleganza, una corsa regale, invenzioni che illuminano le coscienze. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport sul centrocampista belga del Napoli.

"De Bruyne è un fenomeno che non ha limiti, né perimetri, fa cose che agli umani sfuggono. Ad Allegri, forse, è venuta l’idea di allungargli ancora la carriera: mediano (?) davanti alla difesa, lui al fianco di Lobotka; e però, nessun veto, com’è giusto che sia: e De Bruyne s’è trasformato in tanto altro, ha dominato il campo, l’ha attraversato per intero, ha corso con potenza. Come un fenomeno paranormale, Kevin De Bruyne ha afferrato il Napoli e l’ha trascinato oltre le proprie recenti incertezze"