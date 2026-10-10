Capello: "Teniamo d'occhio Napoli-Frosinone, bisogna prestare attenzione perché..."

Ultime notizie SSC Napoli - Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, analizza il campionato di Serie A sulla Gazzetta dello Sport.

“Questa sera teniamo poi d’occhio Napoli-Frosinone, perché Allegri ritrova calciatori che hanno fatto molto bene con le proprie nazionali, come Hojlund e De Bruyne. Con questo Frosinone bisogna però prestare attenzione, perché è una squadra in cui tutti giocano e corrono nella giusta maniera, ben guidati dalla panchina e psicologicamente gasati”