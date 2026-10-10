Spinazzola a Sky: "Fin qui siamo mancati noi senatori! Da cambiare attitudine ed atteggiamento: stasera inizia il nostro campionato"

Calcio Napoli - Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Frosinone.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sto bene, altrimenti non avrei giocato. Le tre settimane sono servite per riprendermi e migliorare la mia condizione fisica. Difesa a tre? Per noi non cambia nulla, ci abbiamo già giocato anche con Conte. I moduli non fanno la differenza, cambia tutto l’attitudine e l’atteggiamento. Quello deve cambiare. Siamo mancati noi senatori, non avremmo perso punti in quelle due o tre partite. Da oggi parte il nostro campionato".