Esonero Spalletti, Conte accetterebbe la Juve? Filtra la posizione del tecnico
Esonero Spalletti, Conte torna alla Juve?
La situazione sulla panchina della Juventus si è fatta incandescente e il prossimo big match contro il Napoli rappresenta a tutti gli effetti un dentro o fuori per Luciano Spalletti. Da mesi aleggia l'ombra di Antonio Conte sulla Continassa e ora il tecnico invocato a gran voce da gran parte del popolo juventino potrebbe materializzarsi davvero.
Esonero Spalletti, Conte accetta la Juve? La posizione
Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola:
Se Spalletti fallisse anche l'ultimo tentativo di tirar fuori qualcosa da questa squadra scombiccherata, la Juve si troverebbe di fronte alla necessità di attuare in fretta un piano B e qui ritorna in ballo Conte, che non era la priorità della dirigenza ma che può diventarlo ora che la situazione sta precipitando: sembra il solo in grado di rianimare la piazza e forse anche la squadra (più difficile). [...]. Se la Juve chiamasse, accetterebbe di parlarne".