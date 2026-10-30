Esonero Spalletti, Conte accetterebbe la Juve? Filtra la posizione del tecnico

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Esonero Spalletti, Conte torna alla Juve?

La situazione sulla panchina della Juventus si è fatta incandescente e il prossimo big match contro il Napoli rappresenta a tutti gli effetti un dentro o fuori per Luciano Spalletti. Da mesi aleggia l'ombra di Antonio Conte sulla Continassa e ora il tecnico invocato a gran voce da gran parte del popolo juventino potrebbe materializzarsi davvero. 

Esonero Spalletti, Conte accetta la Juve? La posizione 

Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola: 

Se Spalletti fallisse anche l'ultimo tentativo di tirar fuori qualcosa da questa squadra scombiccherata, la Juve si troverebbe di fronte alla necessità di attuare in fretta un piano B e qui ritorna in ballo Conte, che non era la priorità della dirigenza ma che può diventarlo ora che la situazione sta precipitando: sembra il solo in grado di rianimare la piazza e forse anche la squadra (più difficile). [...].  Se la Juve chiamasse, accetterebbe di parlarne".

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