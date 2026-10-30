Esonero Spalletti, Conte accetterebbe la Juve? Filtra la posizione del tecnico

La situazione sulla panchina della Juventus si è fatta incandescente e il prossimo big match contro il Napoli rappresenta a tutti gli effetti un dentro o fuori per Luciano Spalletti. Da mesi aleggia l'ombra di Antonio Conte sulla Continassa e ora il tecnico invocato a gran voce da gran parte del popolo juventino potrebbe materializzarsi davvero.

Esonero Spalletti, Conte accetta la Juve? La posizione

Ecco quanto si legge da La Repubblica oggi in edicola: