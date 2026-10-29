Esonero Spalletti, Mediaset: la fiducia della Juventus sta finendo, aumentano le quotazioni di Conte!

Ultime notizie Serie A - Dopo la dura sconfitta a Genova, in Genoa-Juventus 2-0, la panchina di Luciano Spalletti è in bilico. E domenica c'è Juve-Napoli a Torino. Ma nelle ultime ore, la dirigenza bianconera starebbe facendo delle riflessioni sul futuro della panchina.

Esonero Spalletti: la fiducia Juve sta finendo

Come racconta Orazio Accomando a Mediaset nel corso di Pressing, starebbe finendo la fiducia della dirigenza bianconera nei confronti di Luciano Spalletti:

SportMediaset sul suo sito aggiunge: