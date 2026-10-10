L'ex designatore arbitrale Rocchi sbarca in tv, ecco dove sarà protagonista

Ultime notizie SSC Napoli - Dismessi i panni del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi sbarca in tv. Ne parla Tuttosport.

Non con Open Var ma sarà protagonista sempre sulle frequenze di Dazn e del suo programma di punta, Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera condotto da Diletta Leotta.

"L’esordio è previsto già domani, nella puntata in programma dopo Cagliari-Juventus delle 20.45. Rocchi, che condividerà lo studio con Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi, non si occuperà di moviola e non si sostituirà in alcun modo a Luca Marelli, ormai da anni commentatore tecnico-arbitrale per Dazn. L’ex designatore dirà la sua sulle partite del weekend, inevitabilmente con una maggiore attenzione alle dinamiche che stanno dietro le decisioni arbitrali, ma con un coinvolgimento a tutto tondo, visto che in carriera ha arbitrato 529 partite"