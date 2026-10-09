Ufficiale: il commissario Malagò indice nuove elezioni FIGC! Ecco quando si vota
Malagò indice le nuove elezioni per la presidenza della FIGC
Il neo nominato commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha ufficialmente convocato l’Assemblea Federale Elettiva, chiamata a determinare la nuova presidenza e a porre fine alla fase di commissariamento scattata lo scorso martedì.
Nuove elezioni FIGC
L'assise elettiva si terrà lunedì 14 dicembre presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, con prima convocazione fissata per le ore 8.30 e seconda convocazione prevista alle ore 11.00. L'appuntamento segnerà la conclusione formale della reggenza straordinaria, aprendo la strada al nuovo corso politico della Federazione.
Salvo stravolgimenti dell'ultima ora, i pronostici della vigilia e gli equilibri interni al sistema calcistico nazionale indicano come scenario quasi certo la rielezione dello stesso Giovanni Malagò alla carica di presidente della FIGC, garantendo così continuità operativa e istituzionale al vertice del calcio italiano.