Napoli-Frosinone, Il Roma - Occhio alla sorpresa Lucca dal primo minuto: la gestione di Hojlund

Ultime notizie calcio Napoli - Tutti i calciatori reduci dagli impegni con le nazionali si sono allenati regolarmente ieri a Castel Volturno. Le loro condizioni fisiche sono buone ed è già questa un'ottima notizia per Allegri che ha già pagato dazio con gli infortuni di Olivera, Favasuli e Vergara in questa sosta. All'orizzonte c'è un calendario impegnativo che vedrà il napli giocare ogni tre giorni. Ragion per cui bisogna ragionare anche in questa ottica per quanto riguarda le scelte di formazione a partire già da domani con il Frosinone.

Frosinone Napoli, le scelte di Allegri

Stando a quanto riporta stamattina Il Roma, tra le riflessioni che l'allenatore Allegri starebbe facendo ci sarebbe anche quella relativa al centravanti da schierare dal primo minuto domani contro il Frosinone. Hojlund è tornato su di giri dalle gare con la Danimarca in Nations League dove è andato anche in gol. L'attaccante le ha giocate però praticamente tutte e bisogna fare delle valutazioni considerando i tanti impegni ravvicinati. per questa ragione, il danese potrebbe anche lasciare spazio a Lucca domani con il Frosinone in una sorta di staffetta per preservare le energie.