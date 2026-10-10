Infortunio Olivera, aggiornati i tempi di recupero: c'è già la data del rientro

Infortunio Olivera, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il calciatore uruguayano non potrà prendere parte alla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, ma ci sono buone speranze di rivederlo presto in campo.

Tempi di recupero Olivera

Mathias Olivera si è infortunato in Nazionale. Con l'Uruguaya ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro e questa serà non sarà convocato per Napoli-Frosinone.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il suoi tempi di recupero si estenderanno ancora per una settimana. Il suo rientro in campo è previsto per sabato prossimo, in occasione della partita Venezia-Napoli di sabato 17 ottobre.