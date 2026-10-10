Infortunio Olivera, aggiornati i tempi di recupero: c'è già la data del rientro
Notizie 11:15
Mathias Olivera
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Nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero di Olivera
Infortunio Olivera, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il calciatore uruguayano non potrà prendere parte alla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, ma ci sono buone speranze di rivederlo presto in campo.
Tempi di recupero Olivera
Mathias Olivera si è infortunato in Nazionale. Con l'Uruguaya ha rimediato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro e questa serà non sarà convocato per Napoli-Frosinone.
Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il suoi tempi di recupero si estenderanno ancora per una settimana. Il suo rientro in campo è previsto per sabato prossimo, in occasione della partita Venezia-Napoli di sabato 17 ottobre.
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