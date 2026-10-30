Avete notato come ha subìto gol il Napoli a Monza?

Grandissima vittoria del Napoli a Monza ma c'è comunque da lavorare per alzare l'asticella e dare continuità a questa stagione con queste prestazioni e determinati risultati. La Repubblica oggi in edicola evidenzia infatti la difficoltà difensiva degli azzurri mostrata anche in Lombardia.

Dalla cintola in giù invece la squadra continua a essere vulnerabile e non solo per mancanza di equilibrio. L'ultima rete di Varela è stata infatti subita con tutta la difesa schierata e ben 8 giocatori in area a protezione di Milinkovic-Savic, disposti però molto male. Max non è ancora riuscito a dare solidità al suo reparto arretrato e paga dazio anche al momento di scarsa vena di Rrahmani, al di là dello stop di Badiashile.