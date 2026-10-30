Neres e Spinazzola al lavoro già oggi? Differenziato anche per Favasuli, ci sono due partite cerchiate per i rientri

Ultime notizie SSC Napoli - Lo staff medico del Napoli da oggi spera di poter tornare a lavorare intensamente con David Neres e Leonardo Spinazzola, che corrono verso il recupero, scrive Il Mattino. Potremmo vederli già prima della sosta, magari in panchina contro la Lazio al Maradona?

“Sarebbe un'ottima iniezione di fiducia in vista di quello che poi verrà. Ma, per entrambi, ovviamente non si correranno rischi: le storie cliniche dei due azzurri obbligano a prendere sempre tutto con le pinze. Si allena in differenziato anche Favasuli, lui ha puntato il Torino: non vuole più saperne di stare fuori e il suo rientro sarà benzina per le fasce”