Schwoch: "Juventus? Se il Napoli vince Spalletti va via! McTominay per me non è un fuoriclasse, il più forte è..."

Ultime notizie SSC Napoli - Ecco tutte le dichiarazioni di Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, nella puntata più recente de ‘Giochiamo d'Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero:

"Da due anni sento sempre le stesse cose, il valore della società può aumentare, pensate quanto potrebbe costare il Napoli con stadio e centro sportivo.

Marianucci? Contro la Juve non lo schiererei, gli altri centrali hanno più continuità, e in una partita che può essere la svolta per il Napoli per proseguire la striscia positiva continuerei così.

Monza-Napoli? Mi aspettavo la vittoria perché il Napoli doveva dare continuità, già con la Roma aveva fatto una buona partita. Beukema aveva fatto una cosa indecente. Contro la Roma mi era piaciuto, aveva creato tanto, però serviva il risultato.

Alla vittoria a Monza bisogna dare il giusto peso, in questo momento servivano i tre punti. Il Napoli però prende troppi gol, vorrei vederlo vincere con la porta inviolata.

Varela possibile obiettivo? Il Napoli dovrebbe prenderlo.

Lobotka è stato un giocatore fondamentale, però aver provato De Bruyne in quella zona di campo ha aiutato. Ha tanta visione verticale rispetto a Lobotka, si infila in area, ha caratteristiche molto più offensive, ma Lobotka resta un giocatore molto importante.

Juventus-Napoli? Se il Napoli vince a Torino, Spalletti va via. La Juve è improponibile, il Napoli è favorito. Tra Kolo Muani e Hojlund non c’è paragone, scelgo il danese.

Milinkovic-Savic e Meret? Io penso che il portiere debba essere uno, a Torino vorrei vedere Meret. Lui è un portiere molto bravo che ha tanta continuità di prestazioni.

McTominay per me non è un fuoriclasse, è un ottimo giocatore che quando sta bene può risolverti le partite. Oggi il giocatore più forte del Napoli è De Bruyne"