Marolda: "Varela-Napoli? Magari va in una big, non segna ed è un bluff! McTominay da quando è tornato se gli togli i gol spesso è uno dei peggiori in campo"

Ultime notizie SSC Napoli - Ecco tutte le dichiarazioni di Francesco Marolda, giornalista, nella puntata più recente de ‘Giochiamo d'Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero:

“Nuovo stadio? E’ un discorso molto serio che non condivido: qual è il senso di avere due stadi nel giro di pochi chilometri per una sola squadra? Io mi chiedo è un valore aggiunto che stia in città oppure no?

Monza-Napoli? Questo è un Napoli in crescita, anche i difensori che giocano più alti: Di Lorenzo gioca più avanti e fa l’aiuto-regista, Olivera arriva nelle occasioni da gol in area.

Varela possibile obiettivo del Napoli? Se l’anno prossimo va in una grande squadra può essere che non segna nemmeno un gol e diventa un bluff.

Sull'infortunio di Lobotka è una brutta mazzata perché lui dà equilibrio, nel momento in cui il Napoli cerca proprio questo per schermare la difesa.

Juventus-Napoli? In questa partita Spalletti si gioca la panchina e deve fare attenzione ai suoi giocatori.

Milinkovic-Savic e Meret? Per me dovrebbe giocare sempre Meret. Di Milinkovic non mi piace l’indecisione quando deve uscire.

Concorrenti per la Champions? Mi aspetto un crollo del Como e della Lazio.

McTominay? Da quando è tornato [dall'operazione, ndr], se gli togli i gol spesso è uno dei peggiori in campo"