Allegri potrebbe fare uno scherzetto di Halloween a Spalletti: Max è una sorta di tabù
Rassegna Stampa 09:15
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Ultime notizie SSC Napoli - L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri potrebbe fare il doppio scherzetto di Halloween a Luciano Spalletti e alla Juventus, scrive Il Mattino.
Se dovesse battere il conterraneo, spalancherebbe le porte di una successione "che, tra i primi candidati, vedrebbe pure Antonio Conte concorrere al posto di successore di Luciano in bianconero. Un incrocio pericoloso con il Napoli nel destino per tutti. Spalletti è per Max una sorta di tabù: ci ha perso 6 volte".
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