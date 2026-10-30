Sky, Modugno: "Nel Napoli c'è un giocatore che fa un altro sport"

Ultime notizie SSC Napoli - Ecco tutte le dichiarazioni di Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nella puntata più recente de ‘Giochiamo d'Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero:

"Se il presidente ha la visione di rimanere alla guida del club è legittimo che pensi alla costruzione del nuovo stadio, ma, qualora ci fosse la possibilità di cedere il club, mi chiedo: per un acquirente può essere un fattore o un ostacolo? Immagino che chiunque voglia comprare possa pensare di avere nel Maradona la centralità assoluta, per magia, per storia.

Contro il Monza abbiamo visto il Napoli mantenere il livello delle prestazioni precedenti.

Sull'infortunio di Lobotka il Napoli perde un giocatore importante, però razionalmente quello è l’unico ruolo in cui c'è una copertura abbondante; quindi, per la gestione delle scelte riesci a trovare delle soluzioni, c’è De Bruyne che fa un altro sport.

Juventus-Napoli? Oggi Politano per me è il migliore del Napoli, non credo che giochi Vergara al suo posto. Ha bisogno di trovare continuità che in questa squadra è complicato.

Landucci e Allegri sono uno l’estensione dell’altro, Landucci ha grande carisma e tiene insieme il gruppo, gli è riconosciuta un’autorevolezza importante.

Milinkovic-Savic e Meret? È innegabile che Savic abbia qualità coi piedi, ma siamo sicuri che sia funzionale il suo gioco o lancia solo la palla in avanti? Io spesso ho la sensazione che prende la palla e catapulta avanti. Contro la Juve vorrei Meret.

Concorrenti per la Champions? Dentro ci vedo Inter, Roma e le altre se la devono giocare tutte. L’Inter la considero destinata alla vittoria, è da 4-5 anni la più forte di tutte".