Allegri può aver solo una reazione dopo il 13° infortunio da inizio stagione

Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Allegri si perde Lobotka dopo averlo gestito tanto nelle ultime settimane, racconta Il Mattino: si temeva un contraccolpo muscolare e "invece è venuto fuori un infortunio traumatico a cui nulla si può rispondere. Se non allargando le mani. Lo slovacco è il 13° infortunato in squadra da inizio stagione, ancora una volta in mezzo al campo, uno dei reparti più efficaci e ad alte prestazioni di questo avvio di stagione. Un brutto colpo per tutti, che si aggiunge a quelli già visti in questo avvio".