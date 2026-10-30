Infortunio Lobotka, lo staff medico del Napoli ha tirato un sospiro di sollievo: il motivo
Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.
Tutto lo staff medico azzurro ha tirato un sospiro di sollievo, allora è facile capire quanto i timori di Monza fossero elevati e preoccupanti, scrive Il Mattino.
"A Stanislav è andata benissimo: se, nella evoluzione dell'azione, il suo avversario fosse franato addosso alla sua caviglia, probabilmente parleremmo di altro. È quello che, nelle scorse ore, hanno provato a spiegargli anche i membri dello staff che lo hanno accompagnato negli accertamenti. Il centrocampista slovacco aveva passato quasi insonne la scorsa notte tra arrivo in tarda notte da Monza e i pensieri al domani"