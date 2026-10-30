Ambrosino: "Il mio grande sogno è vestire di nuovo la maglia del Napoli: è la mia terra"

Il buon inizio di stagione con la maglia del Modena sta restituendo entusiasmo e numeri importanti a Giuseppe Ambrosino. L'attaccante di proprietà della SSC Napoli, attualmente in prestito al club gialloblù, si è raccontato ai microfoni del podcast "Espresso cadetto", parlando del suo momento di forma in Serie B e ribadendo il viscerale legame con la sua terra e la maglia azzurra.

Intervista Ambrosino: exploit col Modena e sogno Napoli

Focalizzato al massimo sull'avventura in Emilia, la punta campana ha sottolineato l'importanza del lavoro quotidiano per compiere il definitivo salto di qualità nella propria carriera:

«Spero davvero che questo campionato possa rappresentare la svolta per la mia carriera. Il mio impegno è costante, cerco di dare sempre il 100% giorno dopo giorno e stagione dopo stagione. Poi i risultati a volte arrivano e altre no, ma ciò che conta di più è mettersi a completa disposizione del gruppo, perché il bene della squadra viene sempre prima delle soddisfazioni personali».

L'attaccante si è poi soffermato sul proprio passato nel settore giovanile e sulla prima squadra del Napoli, rievocando le sensazioni indescrivibili vissute al momento dell'esordio e lasciando la porta apertissima a un futuro ritorno all'ombra del Vesuvio: