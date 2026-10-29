Juventus, spesi quasi 170 milioni sul mercato ma i risultati non arrivano: più di Milan e Fiorentina

La Juventus ha investito cifre importanti sul mercato, ma il rendimento della squadra non sta rispettando le aspettative. Considerando anche i riscatti legati alla stagione precedente, la società bianconera ha impegnato complessivamente 168,3 milioni di euro, senza riuscire finora a trasformare la spesa in risultati convincenti sul campo.

Juventus, mercato e investimenti: il confronto con Milan e Fiorentina

A evidenziare il peso degli investimenti è il confronto con altre due società che stanno attraversando momenti complicati. La Fiorentina ha destinato al mercato 149,2 milioni di euro, mentre il Milan ha raggiunto quota 166,6 milioni. La Juventus si colloca quindi al primo posto per spesa tra i tre club, superando entrambe le rivali. Il dato assume particolare rilevanza alla luce delle rispettive prestazioni.

Nonostante un investimento leggermente inferiore a quello bianconero, il Milan occupa infatti una posizione migliore in classifica. Un elemento che alimenta le riflessioni sull'efficacia delle strategie adottate e sulla capacità dei nuovi acquisti di incidere concretamente.

Juventus, spesa record e responsabilità

Gli oltre 168 milioni impegnati sul mercato rappresentano un investimento considerevole, dal quale ci si attendeva un rendimento più elevato. I risultati finora ottenuti, invece, hanno alimentato dubbi sulla costruzione della rosa e sulla gestione delle risorse a disposizione. In una fase caratterizzata da prestazioni altalenanti, le valutazioni non possono riguardare soltanto i giocatori.

Anche le scelte societarie e le strategie di mercato finiscono inevitabilmente sotto esame. La priorità per la Juventus resta invertire la rotta e dimostrare che gli investimenti effettuati possano tradursi in una crescita concreta. Il confronto con Milan e Fiorentina, intanto, evidenzia una questione centrale: spendere di più non significa necessariamente ottenere risultati migliori.