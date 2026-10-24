Allegri espulso per proteste in Napoli-Roma: "Mi dici cosa ho detto?" | FOTO

Brevi ico calendario ico orologio19:53  
SG
Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri espulso in Napoli-Roma al minuto 90. Dopo il gol di Balerdi del 3-3, l'allenatore della SSC Napoli è stato punito con un cartellino rosso dall'arbitro Andrea Colombo che, dopo il check con il VAR, si è avvicinato alla panchina azzurra per espellere l'allenatore partenoepo. Allegri, dopo aver tolto la giacca, ha chiesto al quarto uomo: "Mi dici cosa ho detto?", prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi.

Ecco le immagini

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top