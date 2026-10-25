Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu e Vanoli
Serie A 11:10
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Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina 8a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina: dopo l’impegno in Champions League, i nerazzurri tornano a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo vetta mentre la Viola - in piena zona retrocessione - ha bisogno di una svolta per uscire dalle sabbie mobili e rilanciare la propria stagione.
Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina
- Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.
- Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli.
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