Monza-Napoli, probabile formazione: Marianucci e Vergara titolari, De Bruyne in panchina

Ultimissime notizie in vista di Monza-Napoli, prossima partita di Serie A in programma domani sera allo Stadio Brianteo. Oggi il quotidiano Il Mattino anticipa la probabile formazione alla luce dei recenti infortuni di Spinazzola e Badiashile, con il vice-allenatore Marco Landucci chiamato a sostituire lo squalificato Allegri.

Probabile formazione Monza Napoli

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa sapere che contro il Monza potrebbe essere il turno di Luca Marianucci e Antonio Vergara dal primo minuto. Il primo dovrebbe rimpiazzare Badiashile al fianco di Rrahmani, mentre il secondo dovrebbe prendere il posto di De Bruyne a centrocampo. Sulla corsia di sinistra toccherà invece ad Olivera sostituire Spinazzola.

In mediana giocherà McTominay, forse Anguissa, e solo uno tra Gilmour e Lobotka. In attacco Hojlund con Politano e Giovane.