Monza-Napoli, Sky anticipa le formazioni: De Bruyne e Lang in panchina, spazio a Giovane
Notizie 13:00
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Le probabili formazioni di Monza Napoli
Monza-Napoli è la prossima partita del campionato italiano di Serie A, in programma mercoledì 28 ottobre ore 20:45 allo stadio Brianteo. Oggi la redazione di Sky Sport anticipa le probabile formazioni con le ultimissime notizie sulle scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Ivan Juric.
Probabili formazioni Monza-Napoli
Di seguito le probabili formazioni di Monza Napoli così come riportate da Sky Sport:
- Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson, Varela.
- Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane.
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