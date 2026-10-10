Condò: "Frosinone fa rima con trappolone per il Napoli: rischia tanto stasera. Azzurri sembrano già fuori dalla lotta Scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Frosinone non ha solo fatto tanti punti in classifica, ma ha anche espresso un gioco di alto profilo. Questa sera Frosinone fa rima con “trappolone” per il Napoli dal momento che rischia tanto. Il vero campionato per me inizia oggi ma non partono tutti dalla stessa linea ed il Napoli è rimasta attardata. Il Napoli dovrebbe riconquistare lo status di pretendente per il titolo, ora sembra più in lotta per la Champions. Certo, incide anche la moria dei giocatori che c'è stata l'anno scorso”.