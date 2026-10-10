De Bruyne a Sky: "Sono un 8 o un 10, ma mi adatto: vincere è la cosa più importante. Sono molto pragmatico"
Le Interviste 22:50
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Kevin De Bruyne ha parlato a Sky Sport al termine della partita tra Napoli e Frosinone vinta per 3-0
Ultime notizie calcio Napoli - Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Frosinone.
De Bruyne dopo Napoli-Frosinone
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Non sono una persona particolarmente emotiva, sono molto razionale e pragmatico. Bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto ma l’abbiamo portata a casa. Dovevamo vincere, era la cosa più importante. La posizione che preferisco? Sono sempre stato un po’ numero 8 ed un po’ numero 10. Penso che mi hanno chiesto di giocare in più posizioni, abbiamo tante partite e posso giocare in più posizioni. Il calendario è molto difficile, ma dobbiamo andare avanti”.
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