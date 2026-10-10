Napoli sul 2-0 contro il Frosinone, ma Capuano alimenta la polemica: "Trattasi di rigorino"

Calcio Napoli - Ha alimentato le polemiche il rigore concesso al Napoli nel primo tempo della partita contro il Frosinone, dal momento che il contatto tra Hojlund e Cittadini è apparso davvero leggero. A riguardo si è espresso chiaramente sui social anche il giornalista Giovanni Capuano. Ecco le sue parole su X: "Il rigore concesso da Feliciani per tocco (molto leggero) di Cittadini su Hojlund è totalmente fuori dalla linea imposta nelle prime 5 giornate da Orsato. Trattasi di rigorino".