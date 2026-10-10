Frosinone, Alvini a Sky: "Sarà tosta, potremmo attaccare noi e servirà attenzione in difesa! Occhio a Lang e Neres"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dobbiamo meritarci il palcoscenico e la partita, devi mettere dentro tutte le nostre caratteristiche. E' dura, tosta, partita di livello. Dobbiamo fare una prestazione intelligente, visto come loro sono in campo. Sarà una prova molto difficile ma vogliamo continuare a fare quello che sappiamo fare. Dobbiamo fare attenzione sulle preventive, potremmo fare noi la partita con Allegri che può ripartire con Lang e Neres. Puoi fare la partita, ma devi fare attenzione anche a quando attacchiamo. Bobcek ha fatto un allenamento, mentre Antonio si è allenato due giorni. Abbiamo pensato a questa staffetta, dobbiamo considerare anche i viaggi".