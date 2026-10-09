Napoli Basketball, tesserato Scott Ulaneo ma non farà parte del gruppo squadra

In vista della 3ª giornata della Serie A SisalClub 2026/2027 tra i nuovi tesseramenti del Napoli Basketball c’è l’ala-centro italiana Scott Ulaneo, 28 anni e 208 cm di altezza, acquistato da Napoli già nel 2025 ma subito passato in A2 a Ruvo di Puglia. Tuttavia, secondo quanto raccolto, l'atleta non farà parte del gruppo squadra.

Prossime partite Napoli Basket: il calendario

Calendario Napoli Basket, come seguire tutte le prossime partite della squadra partenopea che vuole dare grande spettacolo in questa nuova stagione ricca di impegni, visto che oltre al campionato di A1 si giocherà anche l'EuroCup. Queste le prossime partite del Napoli Basket:

Cantù-Napoli Basket domenica 11 ottobre ore 17:00 - Serie A1

domenica 11 ottobre ore 17:00 - Serie A1 Slask Wroclaw-Napoli Basket mercoledì 14 ottobre ore 19:00 - EuroCup

mercoledì 14 ottobre ore 19:00 - EuroCup Napoli Basket-Olimpia Milano domenica 18 ottobre ore 12:00 - Serie A1

domenica 18 ottobre ore 12:00 - Serie A1 Napoli Basket-Tofas mercoledì 21 ottobre ore 20:00 - EuroCup

mercoledì 21 ottobre ore 20:00 - EuroCup Derthona-Napoli Basket domenica 25 ottobre ore 12:00 - Serie A1

domenica 25 ottobre ore 12:00 - Serie A1 Neptunas-Napoli Basket mercoledì 28 ottobre ore 18:00 - EuroCup

Ecco l'elenco dei membri del Napoli Basketball (staff e squadra):

STAFF

Jasmin Repesa — Allenatore | Naz: CRO | Nato: 01/06/1961 | Contratto: 2027

— Allenatore | Naz: CRO | Nato: 01/06/1961 | Contratto: 2027 Dino Repesa — Vice allenatore | Naz: CRO | Nato: 25/09/1992 | Contratto: 2027

— Vice allenatore | Naz: CRO | Nato: 25/09/1992 | Contratto: 2027 Davide Gabriele — Secondo assistente | Naz: ITA | Nato: 03/04/1992 | Contratto: 2027

SQUADRA

Markel Brown — ruolo: guardia | Alt: 191 cm | Peso: 85 kg | Nato: 29/01/1992 | Naz: USA | College: Oklahoma State '14 | Contratto: 2027

— ruolo: guardia | Alt: 191 cm | Peso: 85 kg | Nato: 29/01/1992 | Naz: USA | College: Oklahoma State '14 | Contratto: 2027 Guglielmo Caruso — ruolo: centro | Alt: 207 cm | Peso: 101 kg | Nato: 03/07/1999 | Naz: ITA | College: Santa Clara '21 | Contratto: 2027 opz 2028

— ruolo: centro | Alt: 207 cm | Peso: 101 kg | Nato: 03/07/1999 | Naz: ITA | College: Santa Clara '21 | Contratto: 2027 opz 2028 Jeff Dowtin jr — ruolo: playmaker | Alt: 190 cm | Peso: 81 kg | Nato: 10/05/1997 | Naz: USA | College: Rhode Island '20 | Contratto: 2027

— ruolo: playmaker | Alt: 190 cm | Peso: 81 kg | Nato: 10/05/1997 | Naz: USA | College: Rhode Island '20 | Contratto: 2027 Leonardo Faggian — ruolo: guardia-ala | Alt: 194 cm | Peso: 84 kg | Nato: 06/02/2004 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2028 t&p opz '27

— ruolo: guardia-ala | Alt: 194 cm | Peso: 84 kg | Nato: 06/02/2004 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2028 t&p opz '27 Andrej Jakimovski — ruolo: ala | Alt: 201 cm | Peso: 97 kg | Nato: 18/03/2001 | Naz: N.MAC-BUL* | College: Colorado '25 | Contratto: 2028 EL out 2027

— ruolo: ala | Alt: 201 cm | Peso: 97 kg | Nato: 18/03/2001 | Naz: N.MAC-BUL* | College: Colorado '25 | Contratto: 2028 EL out 2027 John Petrucelli — ruolo: guardia-ala | Alt: 193 cm | Peso: 83 kg | Nato: 27/10/1992 | Naz: USA-ITA | College: Molloy '14 | Contratto: 2028

— ruolo: guardia-ala | Alt: 193 cm | Peso: 83 kg | Nato: 27/10/1992 | Naz: USA-ITA | College: Molloy '14 | Contratto: 2028 Jahmi'us Ramsey — ruolo: guardia | Alt: 191 cm | Peso: 87 kg | Nato: 09/06/2001 | Naz: USA | College: Texas Tech '20 | Contratto: 2027

— ruolo: guardia | Alt: 191 cm | Peso: 87 kg | Nato: 09/06/2001 | Naz: USA | College: Texas Tech '20 | Contratto: 2027 Assane Sankarè — ruolo: ala forte | Alt: 204 cm | Peso: 99 kg | Nato: 10/04/2007 | Naz: SEN* | College: - | Contratto: 2028

— ruolo: ala forte | Alt: 204 cm | Peso: 99 kg | Nato: 10/04/2007 | Naz: SEN* | College: - | Contratto: 2028 Zac Seljaas — ruolo: ala | Alt: 202 cm | Peso: 97 kg | Nato: 11/07/1997 | Naz: USA | College: Brigham Young '20 | Contratto: 2027

— ruolo: ala | Alt: 202 cm | Peso: 97 kg | Nato: 11/07/1997 | Naz: USA | College: Brigham Young '20 | Contratto: 2027 Marco Spissu — ruolo: playmaker | Alt: 184 cm | Peso: 77 kg | Nato: 05/02/1995 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2028

— ruolo: playmaker | Alt: 184 cm | Peso: 77 kg | Nato: 05/02/1995 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2028 Kaleb Tarczewski — ruolo: centro | Alt: 213 cm | Peso: 111 kg | Nato: 26/02/1993 | Naz: USA | College: Arizona '16 | Contratto: 2027

— ruolo: centro | Alt: 213 cm | Peso: 111 kg | Nato: 26/02/1993 | Naz: USA | College: Arizona '16 | Contratto: 2027 Leonardo Totè — ruolo: ala forte-centro | Alt: 207 cm | Peso: 90 kg | Nato: 08/07/1997 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2027

— ruolo: ala forte-centro | Alt: 207 cm | Peso: 90 kg | Nato: 08/07/1997 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2027 Jack White — ruolo: ala | Alt: 201 cm | Peso: 101 kg | Nato: 05/08/1997 | Naz: AUS | College: Duke '20 | Contratto: 2027

La preseason del Napoli Basketball.

21 agosto: Spartak Subotica-Napoli Basketball 66-70

27 agosto: Igokea-Napoli Basketball 104-97

1 settembre: Krka Novo Mesto-Napoli Basketball 65-104

5 settembre : Memorial Pajetta a Udine: Napoli Basketball-Pallacanestro Reggiana 97-88

6 settembre: Memorial Pajetta a Udine: Napoli Basketball-PAOK Salonicco 74-100

12 settembre: Trofeo Basilicata a Matera, Napoli Basketball-Varese 98-102

13 settembre: Trofeo Basilicata a Matera, Napoli Basketball-Scafati 106-90

19 settembre: Strasburgo-Napoli Basketball 69-76

Il Napoli Basketball ha ricevuto l’approvazione del Board di EuroLeague per la proposta vincolante di acquisizione di una franchigia. Come condizione prevista dalla proposta, il Consiglio di EuroLeague ha autorizzato la dirigenza a proseguire nel processo di sviluppo e a presentare la proposta del Napoli Basketball ai proprietari di EuroLeague per l’approvazione finale prevista in autunno.

Il Napoli Basket é tra le 11 squadre in lizza per un posto tra le 8 franchigie di espansione di Eurolega, assieme a Valencia, Dubai, Roma Maxima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Partizan, Crvena Zvezda, London Lions, Virtus Bologna e Parigi. Fee prevista di accesso attorno agli 80 milioni di euro.

«Siamo onorati di essere stati selezionati da EuroLeague e fiduciosi che la nostra candidatura possa ricevere le approvazioni formali», ha dichiarato Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball. «Napoli è un posto unico, con un richiamo internazionale e una cultura sportiva appassionata che non ha eguali in nessun’altra città del mondo. Vorremmo ringraziare i nostri tifosi per la loro passione, per aiutarci ogni giorno a migliorare come società, e la Città di Napoli per il suo sostegno. È stato emozionante vedere il nostro progetto prendere vita ed essere considerati tra le 50 migliori società professionistiche di basket al mondo».

Il Performance & Medical Staff del Napoli Basketball che accompagnerà la squadra nella stagione 2026/27.

MEDICAL AREA

Beniamino Casillo | Responsabile Staff Medico-Sanitario

| Responsabile Staff Medico-Sanitario Armando Gatto | Responsabile Ortopedia & Riabilitazione

| Responsabile Ortopedia & Riabilitazione Gaetano Iaquinto | Biologo Nutrizionista

| Biologo Nutrizionista Michele Trapani | Osteopata

| Osteopata Carlo Capuano | Consulente Specialista Odontoiatra

PERFORMANCE AREA

Giustino Danesi | Preparatore Atletico

| Preparatore Atletico Davide Bocci | Preparatore Atletico

| Preparatore Atletico Claudio Maddaloni | Preparatore Atletico

| Preparatore Atletico Marco Madau | Fisioterapista

| Fisioterapista Matteo Melillo | Fisioterapista

È stato pubblicato il calendario della BKT EuroCup 2026-27, a cui parteciperà il Napoli Basketball.

Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro gironi da otto squadre ciascuno, con formula all'italiana (andata e ritorno). Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.

I playoff saranno articolati in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, con tutti i turni disputati al meglio delle tre partite.

Questo format prevede un totale di 224 partite nella stagione regolare, in programma tra martedì 29 settembre 2026 e mercoledì 13 gennaio 2027. La fase a eliminazione diretta potrà aggiungere fino a 45 ulteriori incontri.

Gli ottavi di finale si giocheranno tra martedì 2 febbraio e venerdì 12 febbraio 2027. I quarti di finale inizieranno martedì 9 marzo e si concluderanno entro venerdì 19 marzo. Le semifinali sono previste tra mercoledì 31 marzo e venerdì 9 aprile.

La finale di EuroCup si disputerà al meglio delle tre gare: Gara 1 è in programma mercoledì 21 aprile, Gara 2 martedì 27 aprile e l'eventuale Gara 3 venerdì 30 aprile 2027.

Calendario del Napoli Basketball – BKT EuroCup 2026/27

Mercoledì 30 settembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs COSEA JL Bourg-en-Bresse Martedì 6 ottobre 2026, ore 19:00 – Buducnost Voli Podgorica vs Napoli Basketball Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 19:00 – Slask Wroclaw vs Napoli Basketball Martedì 20 ottobre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Tofas Bursa Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 19:00 – Neptunas Klaipeda vs Napoli Basketball Martedì 3 novembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Dolomiti Energia Trento Mercoledì 11 novembre 2026, ore 19:00 – Niners Chemnitz vs Napoli Basketball Mercoledì 18 novembre 2026, ore 19:30 – COSEA JL Bourg-en-Bresse vs Napoli Basketball Martedì 8 dicembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Buducnost Voli Podgorica Martedì 15 dicembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Slask Wroclaw Mercoledì 23 dicembre 2026, ore 18:00 – Tofas Bursa vs Napoli Basketball Mercoledì 30 dicembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Neptunas Klaipeda Martedì 5 gennaio 2027, ore 20:00 – Dolomiti Energia Trento vs Napoli Basketball Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Niners Chemnitz

Gruppo A

Le Mans (Francia)

Hapoel Jerusalem (Israele)

San Pablo Burgos (Spagna)

Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia)

Derthona Basket (Italia)

Aris BC (Grecia)

Rostock Seawolves (Germania)

Riga Zelli (Lettonia)

Gruppo B

Turk Telekom (Turchia)

U-BT Cluj-Napoca (Romania)

La Laguna Tenerife (Spagna)

Reyer Venezia (Italia)

Maxima Roma (Italia)

Siauliai Basketball (Lituania)

London Lions (Regno Unito)

Skyliners Frankfurt (Germania)

Gruppo C

JL Bourg (Francia)

Tofas Bursa (Turchia)

Buducnost VOLI (Montenegro)

Aquila Trento (Italia)

Napoli Basketball (Italia)

Neptunas Klaipeda (Lituania)

Niners Chemnitz (Germania)

Slask Wroclaw (Polonia)

Gruppo D

Monaco (Francia)

Bahcesehir Koleji (Turchia)

BAXI Manresa (Spagna)

Ratiopharm Ulm (Germania)

Roma Basketball (Italia)

Lietkabelis Panevezys (Lituania)

PAOK Salonicco (Grecia)

Balkan Botevgrad (Bulgaria)

LE DATE DELLA REGULAR SEASON

Lega Basket ufficializza il calendario della Regular Season della LBA Serie A SisalClub 2026/27. Anche in questa stagione è stata applicata la logica del calendario asimmetrico, che presenta il girone di ritorno diverso nella sequenza delle gare rispetto a quello della andata.

La regular season 2026/27 prenderà il via nel weekend del 27 settembre, una settimana dopo il primo evento stagionale, la Supercoppa LBA 2026 alla Nova Arena di Tortona, in programma il 19 e 20 settembre.

Il girone d’andata, che eleggerà le 8 protagoniste della Final Eight di Coppa Italia di Torino, si concluderà domenica 10 gennaio 2027. L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 9 maggio 2027.

La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals tra Armani Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia è in programma per il turno del 20 dicembre alla 12ª giornata al Taliercio. Con ritorno all’Unipol Forum si disputerà il 7 febbraio 2027 (19° turno).

La sfida in campionato tra le due squadre protagoniste anche quest’anno in Eurolega, Armani Olimpia Milano e Virtus Bologna, si disputeranno nel weekend del 25 ottobre 2026 (5° turno) all’Unipol Forum di Assago e del 24 gennaio 2027 (17° turno) all’Unipol Hall di Bologna.

Nella Serie A SisalClub 2026/27 ci sarà anche il derby di Roma tra Maxima e BC SPQR, che si disputerà nel 3° (11 ottobre 2026) e nel 17° turno (24 gennaio 2027).

Tra le date che i tifosi segneranno in rosso sul proprio calendario, Cantù-Varese (6 dicembre 2026 e 7 febbraio 2027), Napoli-Scafati (8 novembre 2026 e 14 febbraio 2027), Treviso-Venezia (25 ottobre 2026 e 24 gennaio 2027) Udine-Trieste (6 dicembre 2026 e 31 gennaio 2027).

Durante il periodo natalizio la Serie A scenderà in campo in due turni: domenica 20 e domenica 27 dicembre.

La Virtus Bologna disputerà le sue gare casalinghe al PalaDozza sino al mese di novembre: in dicembre è infatti previsto il trasferimento nella nuova Unipol Hall a BolognaFiere. Anche Cantù, dopo l'inizio di stagione al PalaDesio, si trasferirà nella nuova Cantù Arena dal mese di marzo 2027.

La stagione regolare 2026/2027 non prevede turni infrasettimanali.

I PLAYOFF

Le date della post-season verranno ufficializzate in base al cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee per Club.

LA FINAL EIGHT 2027 DAL 17 AL 21 FEBBRAIO A TORINO

Le migliori otto squadre al termine del girone di andata si contenderanno la Coppa Italia nella Final Eight, in programma dal 17 al 21 febbraio 2027. Per il quinto anno consecutivo, la manifestazione si disputerà all'Inalpi Arena di Torino.

LE FINESTRE PER LE NAZIONALI

In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali, con le partite valide per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027. Il campionato si ferma di conseguenza nei weekend del 29 novembre 2026 e del 28 febbraio 2027.

CALENDARIO SERIE A SISALCLUB – REGULAR SEASON 2026/27

Girone di andata

1ª Giornata – Domenica 27/09/2026

Armani Olimpia Milano - Pallacanestro Trieste

Bertram Derthona Tortona - Tezenis Verona

Nutribullet Treviso Basket - BC Roma SPQR

Umana Reyer Venezia - Acqua S.Bernardo Cantù

Maxima Roma - Napoli Basketball

UNA Hotels Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino

Openjobmetis Varese - Virtus Bologna

APU Old Wild West Udine - Longobardi Scafati Basket

2ª Giornata – Domenica 04/10/2026

Virtus Bologna - Maxima Roma

BC Roma SPQR - Bertram Derthona Tortona

Tezenis Verona - Armani Olimpia Milano

Dolomiti Energia Trentino - Nutribullet Treviso Basket

Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia

Napoli Basketball - UNA Hotels Reggio Emilia

Longobardi Scafati Basket - Openjobmetis Varese

Acqua S.Bernardo Cantù - APU Old Wild West Udine

3ª Giornata – Domenica 11/10/2026

Armani Olimpia Milano - Nutribullet Treviso Basket

Umana Reyer Venezia - Virtus Bologna

Maxima Roma - BC Roma SPQR

Longobardi Scafati Basket - Tezenis Verona

UNA Hotels Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona

Openjobmetis Varese - Pallacanestro Trieste

Acqua S.Bernardo Cantù - Napoli Basketball

APU Old Wild West Udine - Dolomiti Energia Trentino

4ª Giornata – Domenica 18/10/2026

Virtus Bologna - Longobardi Scafati Basket

BC Roma SPQR - Umana Reyer Venezia

Tezenis Verona - UNA Hotels Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese

Bertram Derthona Tortona - Maxima Roma

Pallacanestro Trieste - Acqua S.Bernardo Cantù

Nutribullet Treviso Basket - APU Old Wild West Udine

Napoli Basketball - Armani Olimpia Milano

5ª Giornata – Domenica 25/10/2026

Armani Olimpia Milano - Virtus Bologna

Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball

Pallacanestro Trieste - Tezenis Verona

Umana Reyer Venezia - Nutribullet Treviso Basket

Maxima Roma - APU Old Wild West Udine

Longobardi Scafati Basket - Dolomiti Energia Trentino

UNA Hotels Reggio Emilia - Acqua S.Bernardo Cantù

Openjobmetis Varese - BC Roma SPQR

6ª Giornata – Domenica 01/11/2026

Virtus Bologna - Pallacanestro Trieste

BC Roma SPQR - Longobardi Scafati Basket

Tezenis Verona - Openjobmetis Varese

Dolomiti Energia Trentino - Maxima Roma

Nutribullet Treviso Basket - UNA Hotels Reggio Emilia

Napoli Basketball - Umana Reyer Venezia

Acqua S.Bernardo Cantù - Armani Olimpia Milano

APU Old Wild West Udine - Bertram Derthona Tortona

7ª Giornata – Domenica 08/11/2026

Virtus Bologna - Tezenis Verona

Armani Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino

Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket

Pallacanestro Trieste - BC Roma SPQR

Maxima Roma - Acqua S.Bernardo Cantù

Longobardi Scafati Basket - Napoli Basketball

UNA Hotels Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia

Openjobmetis Varese - APU Old Wild West Udine

8ª Giornata – Domenica 15/11/2026

BC Roma SPQR - Tezenis Verona

Dolomiti Energia Trentino - Virtus Bologna

Nutribullet Treviso Basket - Longobardi Scafati Basket

Umana Reyer Venezia - Maxima Roma

Napoli Basketball - Pallacanestro Trieste

UNA Hotels Reggio Emilia - Openjobmetis Varese

Acqua S.Bernardo Cantù - Bertram Derthona Tortona

APU Old Wild West Udine - Armani Olimpia Milano

9ª Giornata – Domenica 22/11/2026

Virtus Bologna - BC Roma SPQR

Tezenis Verona - APU Old Wild West Udine

Dolomiti Energia Trentino - Napoli Basketball

Bertram Derthona Tortona - Armani Olimpia Milano

Pallacanestro Trieste - UNA Hotels Reggio Emilia

Maxima Roma - Nutribullet Treviso Basket

Longobardi Scafati Basket - Acqua S.Bernardo Cantù

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia

10ª Giornata – Domenica 06/12/2026

BC Roma SPQR - Dolomiti Energia Trentino

Armani Olimpia Milano - Longobardi Scafati Basket

Nutribullet Treviso Basket - Virtus Bologna

Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona

Napoli Basketball - Tezenis Verona

UNA Hotels Reggio Emilia - Maxima Roma

Acqua S.Bernardo Cantù - Openjobmetis Varese

APU Old Wild West Udine - Pallacanestro Trieste

11ª Giornata – Domenica 13/12/2026

Virtus Bologna - APU Old Wild West Udine

BC Roma SPQR - Napoli Basketball

Tezenis Verona - Acqua S.Bernardo Cantù

Armani Olimpia Milano - UNA Hotels Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona

Pallacanestro Trieste - Nutribullet Treviso Basket

Longobardi Scafati Basket - Umana Reyer Venezia

Openjobmetis Varese - Maxima Roma

12ª Giornata – Domenica 20/12/2026

Bertram Derthona Tortona - Longobardi Scafati Basket

Nutribullet Treviso Basket - Tezenis Verona

Umana Reyer Venezia - Armani Olimpia Milano

Napoli Basketball - Openjobmetis Varese

Maxima Roma - Pallacanestro Trieste

UNA Hotels Reggio Emilia - Virtus Bologna

Acqua S.Bernardo Cantù - Dolomiti Energia Trentino

APU Old Wild West Udine - BC Roma SPQR

13ª Giornata – Domenica 27/12/2026

Virtus Bologna - Bertram Derthona Tortona

BC Roma SPQR - Acqua S.Bernardo Cantù

Tezenis Verona - Umana Reyer Venezia

Armani Olimpia Milano - Maxima Roma

Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino

Longobardi Scafati Basket - UNA Hotels Reggio Emilia

Openjobmetis Varese - Nutribullet Treviso Basket

APU Old Wild West Udine - Napoli Basketball

14ª Giornata – Domenica 03/01/2027

Armani Olimpia Milano - Openjobmetis Varese

Dolomiti Energia Trentino - Tezenis Verona

Bertram Derthona Tortona - Pallacanestro Trieste

Umana Reyer Venezia - APU Old Wild West Udine

Napoli Basketball - Virtus Bologna

Maxima Roma - Longobardi Scafati Basket

UNA Hotels Reggio Emilia - BC Roma SPQR

Acqua S.Bernardo Cantù - Nutribullet Treviso Basket

15ª Giornata – Domenica 10/01/2027

Virtus Bologna - Acqua S.Bernardo Cantù

BC Roma SPQR - Armani Olimpia Milano

Tezenis Verona - Maxima Roma

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia

Pallacanestro Trieste - Longobardi Scafati Basket

Nutribullet Treviso Basket - Napoli Basketball

Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona

APU Old Wild West Udine - UNA Hotels Reggio Emilia

16ª Giornata – Domenica 17/01/2027

Armani Olimpia Milano - Napoli Basketball

Bertram Derthona Tortona - APU Old Wild West Udine

Umana Reyer Venezia - BC Roma SPQR

Maxima Roma - Dolomiti Energia Trentino

Longobardi Scafati Basket - Virtus Bologna

UNA Hotels Reggio Emilia - Nutribullet Treviso Basket

Openjobmetis Varese - Tezenis Verona

Acqua S.Bernardo Cantù - Pallacanestro Trieste

17ª Giornata – Domenica 24/01/2027

Virtus Bologna - Armani Olimpia Milano

BC Roma SPQR - Maxima Roma

Tezenis Verona - Longobardi Scafati Basket

Dolomiti Energia Trentino - UNA Hotels Reggio Emilia

Pallacanestro Trieste - Openjobmetis Varese

Nutribullet Treviso Basket - Umana Reyer Venezia

Napoli Basketball - Bertram Derthona Tortona

APU Old Wild West Udine - Acqua S.Bernardo Cantù

18ª Giornata – Domenica 31/01/2027

Bertram Derthona Tortona - BC Roma SPQR

Pallacanestro Trieste - APU Old Wild West Udine

Nutribullet Treviso Basket - Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese

Maxima Roma - Virtus Bologna

Longobardi Scafati Basket - Armani Olimpia Milano

UNA Hotels Reggio Emilia - Napoli Basketball

Acqua S.Bernardo Cantù - Tezenis Verona

19ª Giornata – Domenica 07/02/2027

Virtus Bologna - UNA Hotels Reggio Emilia

BC Roma SPQR - Pallacanestro Trieste

Tezenis Verona - Nutribullet Treviso Basket

Armani Olimpia Milano - Umana Reyer Venezia

Dolomiti Energia Trentino - APU Old Wild West Udine

Napoli Basketball - Maxima Roma

Longobardi Scafati Basket - Bertram Derthona Tortona

Openjobmetis Varese - Acqua S.Bernardo Cantù

20ª Giornata – Domenica 14/02/2027

Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino

Pallacanestro Trieste - Virtus Bologna

Nutribullet Treviso Basket - Openjobmetis Varese

Umana Reyer Venezia - UNA Hotels Reggio Emilia

Napoli Basketball - Longobardi Scafati Basket

Maxima Roma - Armani Olimpia Milano

Acqua S.Bernardo Cantù - BC Roma SPQR

APU Old Wild West Udine - Tezenis Verona

21ª Giornata – Domenica 07/03/2027

Virtus Bologna - Umana Reyer Venezia

BC Roma SPQR - Nutribullet Treviso Basket

Armani Olimpia Milano - Bertram Derthona Tortona

Dolomiti Energia Trentino - Pallacanestro Trieste

Longobardi Scafati Basket - APU Old Wild West Udine

UNA Hotels Reggio Emilia - Tezenis Verona

Openjobmetis Varese - Napoli Basketball

Acqua S.Bernardo Cantù - Maxima Roma

22ª Giornata – Domenica 14/03/2027

Tezenis Verona - BC Roma SPQR

Bertram Derthona Tortona - Openjobmetis Varese

Pallacanestro Trieste - Armani Olimpia Milano

Nutribullet Treviso Basket - Acqua S.Bernardo Cantù

Umana Reyer Venezia - Longobardi Scafati Basket

Napoli Basketball - Dolomiti Energia Trentino

Maxima Roma - UNA Hotels Reggio Emilia

APU Old Wild West Udine - Virtus Bologna

23ª Giornata – Domenica 21/03/2027

BC Roma SPQR - Virtus Bologna

Tezenis Verona - Napoli Basketball

Armani Olimpia Milano - APU Old Wild West Udine

Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia

Nutribullet Treviso Basket - Maxima Roma

UNA Hotels Reggio Emilia - Pallacanestro Trieste

Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino

Acqua S.Bernardo Cantù - Longobardi Scafati Basket

24ª Giornata – Sabato 27/03/2027

Virtus Bologna - Openjobmetis Varese

Dolomiti Energia Trentino - Acqua S.Bernardo Cantù

Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona

Napoli Basketball - Nutribullet Treviso Basket

Maxima Roma - Tezenis Verona

Longobardi Scafati Basket - BC Roma SPQR

UNA Hotels Reggio Emilia - Armani Olimpia Milano

APU Old Wild West Udine - Umana Reyer Venezia

25ª Giornata – Domenica 04/04/2027

Tezenis Verona - Virtus Bologna

Armani Olimpia Milano - BC Roma SPQR

Nutribullet Treviso Basket - Pallacanestro Trieste

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino

Napoli Basketball - APU Old Wild West Udine

Maxima Roma - Bertram Derthona Tortona

Openjobmetis Varese - Longobardi Scafati Basket

Acqua S.Bernardo Cantù - UNA Hotels Reggio Emilia

26ª Giornata – Domenica 11/04/2027

Virtus Bologna - Napoli Basketball

BC Roma SPQR - UNA Hotels Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trentino - Armani Olimpia Milano

Bertram Derthona Tortona - Acqua S.Bernardo Cantù

Pallacanestro Trieste - Maxima Roma

Umana Reyer Venezia - Tezenis Verona

Longobardi Scafati Basket - Nutribullet Treviso Basket

APU Old Wild West Udine - Openjobmetis Varese

27ª Giornata – Domenica 18/04/2027

Tezenis Verona - Pallacanestro Trieste

Dolomiti Energia Trentino - Longobardi Scafati Basket

Nutribullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona

Napoli Basketball - BC Roma SPQR

Maxima Roma - Umana Reyer Venezia

UNA Hotels Reggio Emilia - APU Old Wild West Udine

Openjobmetis Varese - Armani Olimpia Milano

Acqua S.Bernardo Cantù - Virtus Bologna

28ª Giornata – Domenica 25/04/2027

Virtus Bologna - Nutribullet Treviso Basket

BC Roma SPQR - Openjobmetis Varese

Tezenis Verona - Dolomiti Energia Trentino

Armani Olimpia Milano - Acqua S.Bernardo Cantù

Bertram Derthona Tortona - UNA Hotels Reggio Emilia

Umana Reyer Venezia - Napoli Basketball

Longobardi Scafati Basket - Pallacanestro Trieste

APU Old Wild West Udine - Maxima Roma

29ª Giornata – Domenica 02/05/2027

Armani Olimpia Milano - Tezenis Verona

Dolomiti Energia Trentino - BC Roma SPQR

Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna

Pallacanestro Trieste - Napoli Basketball

Maxima Roma - Openjobmetis Varese

UNA Hotels Reggio Emilia - Longobardi Scafati Basket

Acqua S.Bernardo Cantù - Umana Reyer Venezia

APU Old Wild West Udine - Nutribullet Treviso Basket

30ª Giornata – Domenica 09/05/2027