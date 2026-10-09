Napoli inedito contro il Frosinone! Allegri cambia modulo ma recupera Spinazzola: la decisione

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone di domani ed è tempo di scelte per Max Allegri.

Si parla tanto anche del modulo che sceglierà Allegri per Napoli-Frosinone, l'edizione odierna de Il Mattino a tal proposito scrive:

"Tutti gli imprevisti accumulati in questi giorni costringono il tecnico livornese a mutare pelle. E, forse, anche sostanza: il varo della difesa a tre non è una chimera, anzi è la soluzione più ovvia visto che Marianucci e Badiashile appaiono finalmente disponibili e in gran forma e quindi c'è grande abbondanza di centrali. Domani, contro il Frosinone, i 50mila del Maradona potranno assistere al varo di questo Napoli inedito, probabilmente disegnato attorno al 3-4-3 o 3-4-2-1. Il ritorno alla difesa a 3 che Conte ha schierato quasi sempre nella scorsa stagione. Sta bene, o almeno abbastanza bene, Spinazzola che nelle ultime uscite ha ben impressionato l'allenatore, pronto a concedergli fiducia anche nella partita più importante. Il 3-5-2, oltretutto, veste su misura sulle caratteristiche di Spinazzola. Non ci fosse l'emergenza, sarebbe stata una gara da turnover: perché sotto il profilo dell'azienda-Napoli è la trasferta a Villareal il primo crocevia della stagione".