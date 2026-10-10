Rigore per il Napoli: Hojlund sbaglia, ma il VAR fa ripetere tutto! De Bruyne freddo non sbaglia

Calcio di rigore per il Napoli greazie ad Hojlund che allunga su Cittadini e viene abbattuto in area di rigore, con il Var che ha confermato tutto! Errore però dal dischetto, con Palmisani che ha respinto. Il VAR, però, ha fatto ripetere tutto, perché il numero 14, vale a dire Calò, è entrato in area di rigore prima della battuta. Sul dischetto si è presentato De Bruyne al posto di Hojlund che non ha sbagliato!