McTominay inizia il riscaldamento: standing ovation del Maradona, lui risponde con un applauso

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo pochissimi minuti rispetto al fischio d'inizio della ripresa, Scott McTominay si è alzato dalla panchina ed ha iniziato il riscaldamento. Se ne è accorto subito lo stadio Diego Armando Maradona, che ha fatto partire per lo scozzese una autentica standing ovation che è stata ovviamente accolta con piacere dall'ex Manchester United, che ha applaudito il suo pubblico. Il tifo del Napoli non vede l'ora di rivedere in campo il numero 8, decisivo per i successi delle ultime due stagioni.