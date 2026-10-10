Il Napoli raddoppia! Splendida azione, Lang freddissimo sotto porta

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli trova la via del raddoppio con una splendida azione che ha portato Di Lorenzo in area di rigore. Il capitano del Napoli si è smarcato ed ha calciato da vero centravanti. Sulla respinta di Palmisani è arrivato Lang, che ha prima superato il suo avversario e poi ha incassato praticamente a porta vuota. Rete a dir poco importante per l'olandese.

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