Il Napoli raddoppia! Splendida azione, Lang freddissimo sotto porta

Il Napoli trova la via del raddoppio con una splendida azione che ha portato Di Lorenzo in area di rigore. Il capitano del Napoli si è smarcato ed ha calciato da vero centravanti. Sulla respinta di Palmisani è arrivato Lang, che ha prima superato il suo avversario e poi ha incassato praticamente a porta vuota. Rete a dir poco importante per l'olandese.