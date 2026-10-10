Allegri una furia nel finale: Lucca nel mirino, per il tecnico sbaglia i movimenti

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport ed inviato a bordocampo, ha svelato un retroscena delle battute finali di Napoli-Frosinone. In panchina, infatti, Massimiliano Allegri è una furia e nel mirino c'è soprattutto Lucca. Secondo il tecnico, infatti, l'attaccante ex Udinese ha sbagliato molti movimenti. Dopo averlo rincuorato inizialmente, ha perso la pazienza ed ha iniziato a sbraitare ed a urlare verso di lui. Qualcosa di già visto in questa stagione.