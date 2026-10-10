Allegri a Sky: "De Bruyne può far bene in questo nuovo ruolo! Persi punti per demerito in questo avvio, mancata cattiveria"
Le Interviste 20:09
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Massimiliano Allegri parla a Sky Sport prima della partita del Napoli contro il Frosinone
Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Frosinone.
Allegri prima di Napoli-Frosinone
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“McTominay non è al meglio, Anguissa è fuori e quindi ho voluto far riposare Gilmour. De Bruyne lì può fare molto bene. Politano non stava benissimo, può essere un cambio importante al pari di Lucca e Giovane. Il Frosinone gioca molto diretta, fa grande pressione ed ha entusiasmo. Le partite vanno vinte sul cambio. Abbiamo lasciato per demerito punti nelle prime cinque partite, in alcune circostanze potevamo far meglio. E' mancata cattiveria: se c'è quando attacchi fai più gol, se c'è quando difende ne prendi meno".
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