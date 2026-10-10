Lobotka al 45': "Giocato bene e creato tanto, ma ora dobbiamo difendere il risultato e chiudere la gara"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Stanislav Lobotka al 45' della partita tra Napoli e Frosinone ha parlato così a Sky Sport

Ultime notizie calcio NapoliStanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport nell’intervallo della partita contro il Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo giocato molto bene e creato tante occasioni, ma dobbiamo fare attenzione e stare concentrati sulla partita per cercare di difendere il risultato e chiudere la sfida”.

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