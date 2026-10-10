Allegri a Dazn: "Vogliamo ribaltare le critiche, McTominay può giocare"

Le parole di Massimiliano Allegri a Dazn prima di Napoli-Frosinone:

"Durante la sosta abbiamo avuto tanti giocatori in Nazionale e chi ha recuperato, abbiamo lavorato proprio sui recuperi. Speriamo di recuperare presto Anguissa e chi è fuori, abbiamo di nuovo con noi Giovane e McTominay. Dobbiamo cercare di vincere, non sarà facile. McTominay per entusiasmo un 30 minuti può averli, poi è un giocatore che ha grande entusiasmo quando si allena e gioca, è un recupero importante. Dobbiamo giocare ogni tre giorni e tutti devono dare una mano.

Nel calcio chi è che non sbaglia mi dovete dire. Oggi abbiamo la possibilità di vincere e ribaltare le critiche, c'è solo questa possibilità, tutti sbagliamo e dobbiamo restare sereni. Il valore del giocatore non dipende singoli errori o giocate. Non si tratta di cambio modulo, mettiamo Di Lorenzo che è più difensivo perché Politano non è stato bene".