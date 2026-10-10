Frosinone, Masini a Sky: "Stasera è tostissima, conosciamo il Napoli ma dovremo fare quello che ci chiede il mister"

Ultime notizie calcio Napoli - Patrizio Masini, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Seguiamo il mister, che ci chiede di giocare una partita alla volta. Il campionato è lunghissimo. Stasera è tostissima, conosciamo il Napoli ma dovremo fare quello che ci dice il mister. Raimondo sta bene, gioca perché sta bene”.