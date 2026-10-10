Napoli, dominio sul Frosinone: nettamente meglio gli azzurri in tutte le statistiche del primo tempo | FOTO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli domina il primo tempo contro il Frosinone: ecco tutte le statistiche del primo tempo della gara del Maradona

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli torna negli spogliatoi per la fine del primo tempo in vantaggio per 2-0 in virtù dei gol messi a segno da Kevin De Bruyne e da Noa Lang. Risultato non casuale, con la squadra di Massimiliano Allegri che si è imposta praticamente sotto tutti i punti di vista, come certificato anche dalle statistiche di questi primi 45 minuti di gioco.

Statistiche primo tempo Napoli-Frosinone

Tredici tiri verso la porta per il Napoli contro i 7 del Frosinone e ben 2 di Xgol contro lo 0.33 della squadra di Massimiliano Alvini. Meglio anche nel possesso palla gli azzurri, che insomma hanno assolutamente meritato questo doppio vantaggio.

Statistiche primo tempo Napoli Frosinone
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