Frosinone, Alvini a Dazn: "Orgoglioso di essere al Maradona, veniamo qui per fare la partita con rispetto di Napoli e i suoi tifosi"

Le parole di Massimiliano Alvini a Dazn prima di Napoli-Frosinone:

"Vengo per la prima volta al Maradona, motivo di soddisfazione e gioia. E' significativo per il percorso mio e della squadra. Conoscevo bene Sarri e immaginavo di incontrarlo. Vogliamo essere all'altezza di questa partita. Oggi ti difendi attaccando, è questa la grande difficoltà. Devi essere perfetto nelle preventive seno paghi la gamba degli avversari, proviamo a fare la nostra partita con totale rispetto dell'ambiente, del pubblico e del Napoli".