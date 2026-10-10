Frosinone, Alvini a Dazn: "Orgoglioso di essere al Maradona, veniamo qui per fare la partita con rispetto di Napoli e i suoi tifosi"
Le Interviste 20:21
Alvini
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Le parole di Massimiliano Alvini a Dazn prima di Napoli-Frosinone:
"Vengo per la prima volta al Maradona, motivo di soddisfazione e gioia. E' significativo per il percorso mio e della squadra. Conoscevo bene Sarri e immaginavo di incontrarlo. Vogliamo essere all'altezza di questa partita. Oggi ti difendi attaccando, è questa la grande difficoltà. Devi essere perfetto nelle preventive seno paghi la gamba degli avversari, proviamo a fare la nostra partita con totale rispetto dell'ambiente, del pubblico e del Napoli".
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