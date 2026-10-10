Moviola Napoli-Frosinone, Marelli: "Rigore generoso su Hojlund, giusto poi ripeterlo"
Le Interviste 21:35
Marelli
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Moviola Napoli-Frosinone. L'analisi di Luca Marelli a Dazn sugli episodi di Napoli-Frosinone. Dopo il primo tempo il risultato è di 2-0 con l'ex arbitro che ha commentato quanto accaduto in campo
Moviola Napoli-Frosinone. L'analisi di Luca Marelli a Dazn sugli episodi di Napoli-Frosinone. Dopo il primo tempo il risultato è di 2-0 con l'ex arbitro che ha commentato quanto accaduto in campo.
Moviola Napoli-Frosinone, parla Marelli
Luca Marelli a Dazn fa la moviola di Napoli-Frosinone:
"Rigore generoso concesso al Napoli per un lievissimo contatto su Hojlund in area di rigore. Giusto poi ripetere il calcio di rigore sbagliato dal Napoli perché Palmisani muove il piede destro prima del tiro e anche il numero 14 del Frosinone Calò è entrato in area prima della conclusione del calciatore del Napoli".
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