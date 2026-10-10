Hojlund sbaglia dagli 11 metri, Allegri una furia: "Perché non calcia Kevin?" Poi l'abbraccio tra i due

Ultime notizie calcio Napoli - Come raccontato da Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a bordocampo, Allegri non ha gradito la scelta dei suoi calciatori di affidare un rigore così importante a Rasmus Hojlund invece che a Kevin De Bruyne inizialmente. Ha, infatti, quando ha visto il danese sul dischetto, esclamato: "Perché non lo calcia Kevin?" Chiedendo ai calciatori di dare al belga il pallone.

Abbraccio Hojlund-Allegri dopo il rigore

Tutto chiarito, poi, dopo il gol, con Allegri che ha abbracciato il suo calciatore che gli ha detto che sapeva che avrebbe dovuto calciarlo De Bruyne e che alla fine sarebbe andata in questo modo. Insomma, un modo fantastico, da parte del tecnico e del calciatore, per gestire un momento di tensione senza strascichi o conseguenze di nessun tipo.