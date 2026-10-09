Il Frosinone è arrivato a Napoli! Accoglienza speciale per Zerbin, Kvernadze e Raimondo | VIDEO

Clima di vigilia in vista della sfida dello Stadio Maradona tra Napoli e Frosinone. La squadra ciociara è giunta in città a bordo del pullman ufficiale del club per completare il ritiro pre-partita. Ad attendere gli ospiti al loro arrivo c'era un gruppo di sostenitori azzurri che ha accolto la formazione giallazzurra in un clima sereno e di grande disponibilità.

Frosinone a Napoli, guarda il video

Tra i calciatori più acclamati si sono distinti Alessio Zerbin, Nikoloz Kvernadze e Antonio Raimondo, che si sono fermati prima di recardi in hotel, per concedere autografi, foto e scambiare qualche battuta con i tifosi presenti.

Di seguito il video esclusivo firmato CalcioNapoli24 che documenta l'arrivo del bus del Frosinone a Napoli.