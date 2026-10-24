La Roma blinda Lulli: rinnovo fino al 2031

Emanuele Lulli rinnoverà fino al 2031 con la Roma. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Adesso il rinnovo fino al 2031 è pronto: il sogno giallorosso continua e Lulli non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’accordo raggiunto dall’entourage con il direttore sportivo D’Amico prevede una base da 500mila euro con ingaggio a salire, sulla scia del contratto di un altro baby romanista, Pisilli. Un’intesa che premia i sacrifici del ragazzo e la fiducia di chi ha creduto in lui quando il suo destino sembrava lontano da Trigoria".