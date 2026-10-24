Come sta Rrahmani? Ha saltato anche il ritiro pregara: le ultime

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Gli aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani per Napoli-Roma

Ultime notizie calcio Napoli - In queste ore verrà presa una decisione su Amir Rrahmani in vista di Napoli-Roma. Ecco cosa si legge stamattina su Repubblica:

"L'escluso sarà Amir Rrahmani, colpito da un forte attacco influenzale. Il centrale kosovaro ieri ha avuto la febbre alta, tanto da saltare in serata il ritiro con i compagni di squadra. Allegri lo ha convocato comunque e questa mattina deciderà, in base alle condizioni del giocatore, se portarlo quantomeno in panchina".

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