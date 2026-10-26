Pedullà: "Il destino ha tolto la giacca ad Allegri! Juve-Napoli sarà una partita drammatica"

Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha commentato sul suo canale YouTube il risultato di Napoli-Roma 3-3, soffermandosi sull'espulsione di Massimiliano Allegri e la squalifica di due giornate, che costringerà l'allenatore del Napoli a saltare anche la partita in trasferta contro la Juventus.

"La cronaca dice che nel momento più complicato della stagione, con una classifica asfissiata, il Napoli ha fatto soltanto 11 punti.

Poi che succede? Succede che il giudice ci dà la sentenza. La sentenza dice due giornate di squalifiche ad Allegri. Di squalifica il destino gli toglie la giacca. Che significa che il destino gli toglie la giacca? Togli la giacca famosa che in modo molto teatrale Allegri si toglie quando non è contento, quando la squadra soffre, quando bisogna difendere il risultato e quando deve mandare un messaggio alla squadra, una cosa che vi possa piacere oppure no, si verifica, è la stessa giacca che il destino gli toglie facendogli saltare due partite.

Il Napoli ha preannunciato ricorso. Il ricorso vedremo se andrà fino in fondo oppure no, se sarà colto oppure meno. Però le prossime sono tre partite pesantissime per il Napoli. Va a Monza mercoledì e Allegri salta la prima, e salta anche la partita in casa della Juventus. La partita più attesa, una partita pesantissima per la classifica perché il Napoli non può permettersi di perdere in casa della Juve, esattamente come la Juve non può permettersi di fare altri passi falsi. E il destino gli ha tolto la giacca.

Vorrei capire dove sia la verità perché Allegri ha detto di non aver offeso nessuno e che è una un'espulsione ingiusta, mentre nel referto si parla di insulti, espressioni riguardose. Dove sta la verità? Non possono avere ragione tutti e due. Allegri nella pancia del Maradona è stato sorpreso da qualcuno prima delle interviste ufficiali a dire le cose che ha detto, che l'anno scorso la Roma è stata portata al galoppo verso il quarto posto e l'hanno favorita, questo il senso, cosa che non ha ripetuto ufficialmente. Io mi auguro che la prossima conferenza possano chiedergli esattamente questa cosa qui

Anche perché lo scorso anno il suo Milan aveva le carte in mano e Allegri se l'è fatte portar via. È sempre un metodo per nascondere i fatti da parte di chi li vuole nascondere o da parte di chi lo spalleggia. Mi auguro soltanto che venga fuori la verità e di sicuro per Juve-Napoli del primo novembre ci divertiremo abbastanza perché sarà una partita assolutamente drammatica".